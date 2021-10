Jean-Louis Richer récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur

Jean-Louis Richer, un bénévole très connu à Boucherville, recevra le 31 octobre prochain la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés.

M. Richer est qualifié comme étant un homme de cœur. Engagé dans sa communauté depuis une trentaine d’années, ce citoyen de Boucherville s’investit au sein du Diocèse de Saint-Jean-de-Longueuil et tout particulièrement à la paroisse Saint-Sébastien. Il est d’ailleurs président de la Fabrique.

On dit qu’il est un travailleur acharné, toujours prêt à aider, qu’il organise de nombreuses activités et que tout ce qu’il entreprend, il le mène jusqu’au bout avec ténacité et professionnalisme.

La Médaille du Lieutenant-gouverneur est remise aux citoyens qui démontrent un grand engagement social et communautaire et dont l’action bénévole a des répercussions positives sur la communauté.

C’est le lieutenant-gouverneur lui-même, Joseph Michel Doyon, qui décernera cet honneur à M. Richer à la fin de la messe, le 31 octobre à 10h15. Les paroissiens sont invités à y assister.