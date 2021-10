Une cérémonie à la mémoire de l’agent Michel Vincent

Une cérémonie durant laquelle sera dévoilée une plaque didactique pour honorer la mémoire d’un agent du SPAL se tiendra le lundi 25 octobre, à Longueuil au parc Christ-Roi sur la rue Duhamel, en présence de la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, des représentants du Service de police de l’agglomération de Longueuil, dont le directeur Fady Dagher et de quelques collègues du policier Michel Vincent mort dans l’exercice de ses fonctions le 3 novembre 1981, il y aura bientôt 40 ans.

Michel Vincent, jeune policier de 26 ans, et son collègue Serge Gagnon ont répondu à un appel d’urgence pour un vol qualifié en cours dans une succursale de la Banque Nationale sur la rue De Lyon. À leur arrivée, les trois voleurs étaient encore sur place et ceux-ci ont fait feu sur les deux agents. Serge Gagnon a été grièvement blessé, mais Michel Vincent y a laissé sa vie, ayant été mortellement touché à la tête. Les trois voleurs ont été arrêtés quelques heures plus tard et ils ont tous été condamnés à la prison à vie pour ce meurtre commis de sang-froid. Michel Vincent comptait trois années d’expérience au sein du corps policier de Longueuil. Il a eu droit à des funérailles d’État où plus de 1000 agents de partout au Canada ont offert leurs condoléances à l’épouse du policier dans le deuil ainsi qu’à ses deux jeunes filles.