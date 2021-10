Une dernière sortie automnale pour profiter du plein air, sur la Rive-Sud

Le mois d’octobre, une des plus belles périodes de l’année où les couleurs explosent dans nos parcs, boisés et forêts de la région. C’est le temps de sortir, pour une marche, une randonnée à vélo ou aller à la traditionnelle sortie « aux pommes » ou aux citrouilles. Mais que ce soit ici à Boucherville, sur la Rive-Sud ou en Montérégie, plusieurs possibilités s’offrent aux amateurs de plein air.

Les grands parcs (Îles-de-Boucherville, Saint-Bruno, Michel-Chartrand, boisé Du Tremblay et parc de la Cité) doivent être inscrits en haut de liste pour une belle marche. Pour les pommes, pas bien loin, le Verger de la Savane aux limites de Boucherville et de Saint-Hubert est une destination toute désignée si vous ne voulez pas aller trop loin que ce soit pour la cueillette des pommes ou des citrouilles.

Mais parce qu’il y a toujours quelque chose de nouveau ou de plus à faire, Tourisme Montérégie propose une panoplie d’activités pour profiter des belles journées d’automne.

La Ferme Galaxie Labyrinthe & Citrouilles (Sainte-Julie)

La Ferme Galaxie est un tout nouveau projet qui a pour but d’offrir divertissement et espace nature aux visiteurs. Elle propose plusieurs parcours de 1 à 5 km qui ont été tracés dans un champ de maïs. Ceux-ci conviennent parfaitement à tous les groupes d’âge. Il est également possible d’y faire l’autocueillette de citrouilles et de courges.

Montréal on the side (Saint-Jean-Baptiste)

Évadez-vous sur trois roues et vivez une expérience complètement unique grâce à une balade en sidecar. Authentique, sécuritaire et tout à fait originale, cette balade offre divers circuits et il est possible d’en faire un sur mesure, juste pour vous!

Rougemont

Que ce soit à la cidrerie Michel Jodoin ou au vignoble Rougemont de la famille Robert, le détour dans ce petit village de la Montérégie vous permettra de découvrir des produits de haut de gamme. Cidre de glace, Brandy de pomme, jus de pomme nature, tout y est.

Vignoble Kobloth

Le petit vignoble situé tout proche sur la Rive-Sud, aux limites de Saint-Hubert et de Saint-Basile offre des dégustations, sur place, de ses meilleurs produits. Ses vins mais aussi sa bière produite sur place tout comme ses spiritueux, dont une grappa vraiment surprenante.

Vacances Sunset Dreams (Salaberry-de-Valleyfield)

Vivez une expérience inoubliable à bord du luxueux et fascinant petit bateau-maison de Vacances Sunset Dreams. Vous aurez l’impression d’être dans un chalet sur l’eau.

Les fins de semaine

Et comme si ce n’était pas suffisant, pensons aussi à une dernière sortie à la pêche sur le fleuve Saint-Laurent avec l’organisation longueuilloise « Pêche Vieux-Montréal » qui est basée à la marina de Longueuil; une ronde de golf automnale sur le parcours du golf des Îles-de-Boucherville ou au Parcours du Cerf de Longueuil; une balade en télésiège à la station de ski du mont Saint-Bruno… Octobre, l’automne, c’est vraiment la saison de toutes possibilités de plein air. On peut retrouver tous les détails et coordonnées des sites, lieux et offres touristiques de la région sur le site Internet de Tourisme Montérégie.