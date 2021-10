La Guignolée annuelle du CAB de Contrecoeur se déroulera le samedi 23 octobre

Le Centre d’action bénévole (CAB) de Contrecoeur désire annoncer à l’ensemble de la population que la guignolée annuelle se déroulera le samedi 23 octobre prochain.

Points de chute et collecte

À cet effet, plusieurs points de chute sont déjà en place depuis plusieurs jours dans de nombreux commerces et espaces publics. Ainsi, les gens sont invités à venir y déposer leurs denrées non périssables ou à se rendre au Centre multifonctionnel le 23 octobre pour le faire. Sachez que le porte-à-porte est de retour cette année et que plusieurs équipes de bénévoles sillonneront les rues de Contrecoeur pour y faire la collecte entre 9h30 et midi.

Un appel à la générosité

«Nous sommes persuadés que, comme d’habitude, les gens de Contrecoeur répondront à l’appel, et ce, même si les circonstances ont fait en sorte que nous devions devancer l’activité cette année. De plus, j’invite la population à être généreux par des dons en denrée, mais aussi monétaire. En fait, il est possible de faire des dons en argent à l’aide de notre plateforme PayPal, directement sur notre site web ou en personne», nous dit la directrice générale, Nancy Leduc.

Dons en ligne et reçu fiscal

Il faut savoir que le CAB, en tant qu’organisme de charité, est en mesure de remettre des reçus pour fin d’impôt pour des dons de 20$ et plus. Avec le formulaire de dons en ligne, il est plus facile que jamais de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin en ces temps difficiles.

Pour avoir plus de détails sur l’activité, vous pouvez écrire à info@cabcontrecoeur.ca ou téléphoner au 450 587-8227.

Pour effectuer un don, vous pouvez cliquer ICI. ( cabcontrecoeur.ca/faire-un-don/)

Rappelons que Centre d’action bénévole À plein cœur (CAB de Contrecoeur) est un organisme à but non lucratif dont la mission est notamment de promouvoir, ainsi que de développer l’action bénévole et communautaire, afin de répondre aux besoins du milieu. Nos multiples services s’adressent principalement aux aînées et aux personnes vulnérables, mais certains s’adressent également à la population générale. Les sommes ainsi amassées servent à financer les services offerts gratuitement aux bénéficiaires. Ces derniers ont pour objectif le maintien à domicile des personnes âgées, ainsi qu’à briser l’isolement social. Le CAB de Contrecoeur est constamment à la recherche de bénévoles et de financement afin de continuer d’offrir des services de qualité à la population de Contrecoeur et Verchères. Aidez-nous à les aider! www.cabcontrecoeur.ca