32 % de moins au mois de septembre: les ventes de maisons toujours en chute libre sur la Rive-Sud

La tendance à la baisse des ventes de maisons s’est poursuivie sur la Rive-Sud au mois de septembre alors que l’on observe une chute moyenne de 32 % comparativement au même mois de 2020.

Un total de 797 ventes de propriétés ont été enregistrées en septembre dernier dans la région alors que pour le même mois de 2020, il y en a eu 1167, d’où la chute de plus de 30 %.

On compte 1766 propriétés qui étaient inscrites en vente en septembre alors qu’en 2020, on en dénombrait 2168 le même mois. Une baisse de 19 %.

Le volume des ventes a évidemment suivi la même courbe. Les maisons vendues en septembre 2020 totalisaient 511 667 millions $ alors que cette année, le chiffre s’élève à 394 117 M$.

Ce sont les maisons unifamiliales qui sont le plus touchées par la baisse des ventes, car il y a eu 478 ventes seulement en septembre dernier comparativement à 718 pour le même mois de 2020.

Le prix médian d’une propriété sur la Rive-Sud a pour sa part fait un bond puisque le prix moyen d’une maison est maintenant de 500 000 $ comparativement à 430 000$ en septembre 2020.

Il faut noter que la tendance à la baisse des ventes de propriétés unifamiliales sur la Rive-Sud n’est pas un phénomène isolé. Dans le secteur de Saint-Jean-Sur-Richelieu, la baisse est de 35 %, elle est de 33 % à Laval et dans l’ensemble de la région de Montréal, elle s’établit à 28 %. La situation s’explique non pas par un mauvais marché, mais par le peu de maisons actuellement en vente comparativement aux années antérieures. C’est pourquoi le marché actuel demeure un « marché de vendeurs » et qu’il y a tant de surenchères sur les propriétés mises en vente.