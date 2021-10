Amélioration du réseau cyclable, gratuité du transport local et bonification du transport à l’extérieur de Sainte-Julie

L’amélioration du réseau cyclable et le maintien de la gratuité du transport local représentent d’autres engagements de la Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay.



« La mobilité active améliore le bilan environnemental et aide à réduire les émissions polluantes du transport. Il importe d’offrir des infrastructures qui permettent, en toute sécurité, l’utilisation de la bicyclette, des trottinettes et des patins à roues alignées. Nous augmenterons le budget allant à la réfection de toutes nos pistes cyclables. Nous y allouons plusieurs centaines de milliers de dollars à chaque année mais certaines d’entre elles manquent d’amour. Nous nous engageons à offrir des pistes plus sécuritaires pour nos Julievillois.es », mentionne le candidat à la mairie Mario Lemay.



Aussi, depuis la restructuration du transport en commun sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), une entente existe avec l’opérateur de transport « exo » afin que Sainte-Julie conserve la gratuité du transport local sur son territoire.



« Ce ne sont pas toutes les villes qui bénéficient de ce privilège. Nous allons nous assurer de son maintien. L’an dernier, la pandémie a entraîné une importante baisse de son utilisation. La nouvelle réalité conjuguera télétravail et présence au bureau. Dans cette optique, nous bonifierons le service sur notre territoire qui s’arrimera avec le réseau du REM, les stations de métro Longueuil et Radisson, en plus d’un arrêt à Boucherville », ajoute-t-il.



Toujours sur le terrain à la rencontre des citoyens, le candidat à la mairie désire remercier les Julievillois.es pour l’accueil chaleureux des candidats de la Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay. « D’ici les élections du 7 novembre, nous poursuivrons le porte-à-porte, et ce, à tous les jours. Ne soyez donc pas surpris de nous voir sonner à votre porte », indique en terminant Mario Lemay.