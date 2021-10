Pénurie d’emplois : on compte plus de 1 000 postes vacants dans la MRC

On l’entend partout dans les médias et on le voit souvent dans les entreprises du territoire : la pénurie de main d’œuvre est criante au Québec et la région n’échappe pas au phénomène, bien au contraire. Pour le seul secteur manufacturier, ce problème a entrainé des pertes de 5 185 millions de dollars au cours des deux dernières années en Montérégie, alors que la majorité des entreprises ont dû refuser des contrats, payer des pénalités de retard ou même réduire leurs activités à cause du manque de travailleurs.

La situation est jugée « alarmante » au terme d’une tournée de consultations réalisée auprès d’entreprises manufacturières de dix régions de la province menée par Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), en plus d’un sondage effectué auprès de 400 manufacturiers.

On y précise que la Montérégie est la région qui est le plus affectée par ce problème récurrent et les pertes estimées y sont les plus élevées. On ajoute que 74 % des entreprises sondées ont dû refuser des contrats et/ou accumuler des retards de production dans les deux dernières années à cause de cette pénurie et 29 % d’entre elles ont envisagé de déménager une partie de leurs activités à l’étranger ou de donner davantage de contrats en raison de cette crise.

Le sondage met en évidence le fait que 98,5 % personnes interrogées affirment avoir besoin de main d’œuvre et 70 % d’entre elles disent refuser des contrats ou payer des pénalités de retards de production. Il ressort également que près d’une entreprise sur quatre a besoin de combler 20% ou plus de sa main-d’œuvre. « La pénurie de main-d’œuvre est un frein à la relance économique », a averti Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ à la lumière de ces résultats.

1 300 emplois à combler?

Du côté du Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville, les estimations les plus conservatrices font état de plus de 1 000 postes vacants sur son territoire, mais il est plus que probable que ce chiffre soit plutôt au-dessus de 1 300 emplois à combler dans la région, principalement à Varennes et Sainte-Julie, les deux villes les plus populeuses. À ce sujet, le site de recherche d’emplois Indeed indique qu’il y aurait 385 postes recherchés seulement à Varennes et 252 à Sainte-Julie, ce qui ne comprend même pas toutes les offres qui ne sont pas en ligne, comme les postes affichés seulement à l’interne.

La principale raison de cette pénurie de main-d’œuvre, c’est la transition démographique que vit actuellement le Québec car la population vieillit, les baby-boomers quittent massivement le marché du travail de telle sorte que les nouveaux entrants ne parviennent pas à combler les départs. Cela a pour conséquence que le bassin de travailleurs potentiels, c’est-à-dire les personnes âgées de 20 à 64 ans, sera réduit de près 130 000 personnes d’ici 2031, et ce, en incluant l’arrivée d’immigrants au cours de cette période.

D’ici à ce que les deux paliers de gouvernement prennent plus de mesures pour aider à régler le problème, la MRC peut accompagner les entreprises de la région pour qu’elles profitent des aides disponibles, dont notamment un appel de projet afin d’obtenir une subvention de 5 000 $ pour réaliser un projet en ressources humaines qui va améliorer leur gestion dans ce domaine.

Le Service de développement économique de la MRC fait aussi la promotion des offres d’emploi disponibles dans la MRC sur leur site internet, leur page Facebook et LinkedIn qui sont spécifiquement dédiées à diffuser sur une base régulière les nouvelles offres d’emploi dans la région, en plus d’offrir de la formation aux entrepreneurs comme, par exemple, comment attirer et fidéliser ses employés autrement.