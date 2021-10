Passeport vaccinal obligatoire pour les proches aidants, les accompagnateurs et les visiteurs

Les visiteurs, accompagnateurs et proches aidants qui voudront se rendre dans les installations du CISSS de la Montérégie-Est doivent maintenant présenter leur passeport vaccinal. Ils pourront prouver qu’ils sont adéquatement protégés au moyen de l’application VaxiCode, avec leur code QR imprimé ou électronique, et une pièce d’identité sera également exigée. Cette mesure s’applique dans la foulée du décret ministériel sur la vaccination obligatoire adopté par le gouvernement du Québec en septembre. Elle vise à protéger les usagers les plus vulnérables et à préserver un environnement de soin sécuritaire et de qualité. Le passeport vaccinal ne sera toutefois pas exigé aux personnes qui viendront dans les installations pour y recevoir des soins et des services de santé. La preuve vaccinale ne sera pas non plus requise pour l’accompagnateur d’un enfant de moins de 14 ans; d’une femme qui accouche; d’une personne inapte à consentir aux soins requis par son état de santé; d’une personne dont l’état de santé ou la sécurité requiert un accompagnement qui ne peut être offert par le milieu. D’autres exemptions sont également prévues pour un parent ou un tuteur d’un enfant hébergé dans un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation; de toute personne ayant un droit de visite ordonné par une décision rendue par la Cour du Québec; les visiteurs d’un patient en fin de vie.