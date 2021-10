132 241 marcheurs ont participé aux grandes retrouvailles ce week-end!

L’invitation lancée par le Grand défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a été entendue. Ce week-end, 132 241 marcheurs ont participé à La Grande marche. Au total, 89 marches ont eu lieu partout au Québec, soit 86 marches organisées sous la bannière de La Grande marche par différentes villes et municipalités, ainsi que trois grands rassemblements à Saguenay (15 octobre), à Québec (16 octobre) et à Montréal (17 octobre).

La Grande marche a proposé une formule hybride cette année. Les marcheurs ont eu le choix de parcourir ensemble une boucle de 5 km sillonnant les rues emblématiques de leur municipalité ou ils ont pu prendre le départ de leur maison, à leur rythme et au moment de leur choix.

Pierre Lavoie souligne la belle réussite de la 7e édition de l’événement : « J’étais heureux de revoir tous ces gens en personne et de constater l’engouement des Québécois pour l’activité physique, surtout pour la marche, tellement accessible et bonne pour la santé. Le Québec devance d’autres sociétés modernes en matière de saines habitudes de vie, et des événements comme La Grande marche nous maintiennent en tête de file. J’en suis très fier. »

Prenant la parole à quelques reprises durant le week-end, Pierre Lavoie en a profité pour remercier le partenaire de la première heure de La Grande marche, la FMOQ, dont la participation est gage de reconnaissance des bienfaits de la marche pour la santé. Il a aussi remercié Rio Tinto et le Gouvernement du Québec qui ont cru au projet, les villes hôtes, les bénévoles et les milliers de marcheurs.

Tous les participants inscrits sur onmarche.com sont automatiquement admissibles au tirage de l’un de 50 manteaux Grand marcheur. Le premier tirage a eu lieu samedi et le dernier tirage se tiendra lundi. Vous trouverez tous les détails sur le site de l’événement.

Le nombre de participants inscrits évoluera, car les marcheurs ont jusqu’à dimanche 23h59 pour enregistrer en ligne leur activité virtuelle.