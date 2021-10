Xavier Barsalou-Duval reconduit dans ses fonctions parlementaires

Yves-François Blanchet, député de Beloeil-Chambly et chef du Bloc québécois, a dévoilé son cabinet fantôme et la liste des responsabilités parlementaires qu’il confie aux députées et députés du parti. Pour sa part, le député de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères, Xavier Barsalou-Duval, conserve ses fonctions de porte-parole du parti en matière de Transports, Infrastructure et Collectivités.



Rappelons qu’à l’heure actuelle, les titulaires du ministère des Transports et du ministère de l’Infrastructure et des Collectivités sont respectivement Omar Alghabra et Catherine McKenna, cette dernière ne s’étant pas représentée aux dernières élections sera assurément remplacée prochainement. Monsieur Barsalou-Duval sera donc leur vis-à-vis à la Chambre des communes.



« Ce sont des dossiers importants que me confie à nouveau Yves-François Blanchet et je lui suis reconnaissant de la confiance qu’il témoigne à mon endroit. Je suis heureux de constater qu’il a été satisfait de mon travail jusqu’à présent et c’est certainement avec beaucoup d’enthousiasme que je compte relever ces tâches », a déclaré le député de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères.



« Dans mon dernier mandat, je suis fier d’avoir obtenu une victoire sur le remboursement des billets d’avion et aussi d’avoir contribué au maintien du fleuron québécois qu’est Air Transat. Au cours de cette législature, de nouveaux enjeux se présenteront sans aucun doute et je compte encore une fois faire des gains pour le Québec. Parmi ces enjeux, la sécurité ferroviaire sera assurément sur mon radar », indique le porte-parole en matière de Transports, Infrastructure et Collectivités.



« J’ai demandé à tous nos porteurs de dossiers de travailler avec ouverture dans une perspective de collaboration, conformément au mandat qui nous a été confié par les électeurs québécois. Les porte-paroles du Bloc québécois vont soutenir ce qui est bon pour le Québec, mais également négocier et travailler afin d’obtenir des améliorations pour les Québécois, de manière constructive. C’est ainsi que nous allons promouvoir, et au besoin, défendre bec et ongles les intérêts du Québec à Ottawa. Ces nominations démontrent que nous allons continuer le travail déjà entamé par nos porte-paroles dans les dossiers prioritaires des Québécois, mais également que nous allons renforcer notre promotion du français, des valeurs québécoises et du développement économique vert », conclut M. Blanchet.