Varennes: Miracle économique ou mirage économique ?

La réponse à cette question se trouve uniquement dans les Rapports financiers consolidés attestés par le trésorier de la ville et certifié par Affaires municipales, Régions et occupation du territoire.

Selon ces rapports on retrouve trois éléments principaux donnant la réponse à cette question; la dette à long terme, les frais de financement ainsi que le coût des charges publiques. Tout autre affirmation financière non corroborée par un Rapport financier consolidé et certifié n’est que pure spéculation et de l’opportunisme électoral.

Dette à long terme

Selon les Rapports financiers consolidés et attestés, la dette à long terme, en date du 31 décembre 2009 (Élection de l`administration Damphousse) s`élevait à $ 24.1 M. comparativement à $ 67.6 M. pour l`année 2020, une substantielle augmentation de 180.5%.

Frais de financement

Le corolaire à la dette à long terme sont les frais de financements. Selon ces mêmes états financiers consolidés les frais de financements sur la dette en 2009 s’élevaient à $1.3 M. comparativement à $ 1.6 M. pour 2020. Une importante augmentation de 23 % considérant les faibles taux d’intérêts octroyés aux municipalités.

Charges publiques

Dans le même ordre d’idées, les charges publiques i.e. Administration, sécurité publique, etc. étaient de $29.3 M. en 2009 comparativement à $48.0 pour 2020, une importante augmentation de 63.8% pour une moyenne annuelle de près de 6%, largement supérieure aux taux d’inflation annuels pour ces années.

Conclusion

Considérant l`augmentation de la dette à long terme qui est de l`ordre de 180%, des frais de financement de 23% ainsi que des charges publiques de 63.8% on doit conclure qu’on est beaucoup plus près du MIRAGE économique que du miracle économique.



(Par le regroupement de l’Alliance Citoyenne-Varennes)



