Les festivités de l’Halloween sont de retour à BOOOUHcherville!

Le samedi 30 octobre prochain, les Bouchervillois sont invités à venir célébrer l’Halloween au Marché public Lionel-Daunais, qui sera orné d’orange, de noir et de citrouilles pour l’occasion. Les activités familiales prévues seront gratuites et se dérouleront sur le thème du cirque. Animation, spectacles et bonbons sont au menu.

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, les citoyens voulant prendre part aux festivités devront avoir réservé une plage horaire au préalable au boucherville.ca/billetterie. Il sera possible de réserver à partir du 13 octobre 19 h. Deux cent cinquante places disponibles par bloc d’heures.

Il sera également possible de visiter le parcours hanté présenté par Mégamix, au parc De Brouage, de 18 h à 21 h (entrée libre, aucune réservation requise).

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil sera sur place afin que cette journée d’Halloween soit agréable, festive et sécuritaire pour tous.

Le passeport vaccinal sera exigé ainsi que le port du couvre-visage. Respect de la distanciation physique. Présence d’un agent de sécurité sur place

Lieu : 1020, rue Lionel-Daunais, Boucherville

Renseignements : boucherville.ca/halloween

Réservation : boucherville.ca/billetterie