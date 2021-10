L’humoriste, animateur, acteur et Bouchervillois Alex Perron fait la promotion de l’achat local sur la Rive-Sud. Dans le cadre du programme « Mes achats à quelques pas », la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) présente la campagne d’achat local « Les trouvailles d’Alex ».

Il s’agit d’une série de treize capsules à saveur humoristique présentée par Alex Perron qui part à la découverte de commerces de proximité de la Rive-Sud. Au fil des semaines, il se promènera avec l’équipe de tournage dans les villes de Boucherville, Varennes, Verchères, Longueuil, Saint-Lambert, Brossard, Sainte-Julie et Contrecœur afin d’y découvrir des boutiques uniques, des entrepreneurs dynamiques et des produits locaux variés.

Le Bouchervillois a fait un premier arrêt dans son patelin, dans un commerce de la rue Samuel de Champlain. On peut suivre Alex Perron découvrir des trésors cachés à travers une aventure-magasinage sur la Rive-Sud. Une nouvelle capsule est présentée chaque semaine.

Recherchez les boutiques Mes achats à quelques pas de votre coin: https://trouvaillesdalex.ca/