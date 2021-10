La Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay: un skatepark et centre multifonctionnel pour les Julievillois

Pour maintenir les Julievillois.es actifs et en santé, la Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay s’engage à développer diverses activités pour les adolescents et les personnes aînées.



« En collaboration avec nos jeunes, nous revitaliserons le skatepark (planchodrome) pour que cette infrastructure sportive réponde le plus possible à leurs attentes. Aussi, nous procéderons à l’installation de placotoirs, soit des lieux de rencontres sécuritaires et agréables afin qu’ils s’y retrouvent, en plus de tables de tables de ping-pong extérieures », mentionne le candidat à la mairie, Mario Lemay.



« Dans le but d’améliorer l’offre de service pour les jeunes de notre communauté, nous nous devons d’être à leur écoute. C’est dans cette optique que la Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay étudie la possibilité d’avoir un porte-parole jeunesse auprès du conseil municipal. Cette personne serait une référence stratégique pour eux notamment pour diverses demandes d’activités », ajoute-t-il.



Aussi, la pandémie a amplifié l’isolement des personnes âgées. « Nous désirons créer davantage d’activités sociales pour combattre l’isolement. En partenariat avec la Ville de Sainte-Julie, la FADOQ sera notamment mise à contribution pour les soutenir. Par ailleurs, sachant que le nombre de joueurs du 3e âge adorent le jeu de pétanque, l’installation d’un toit sur l’espace de jeu protégera les joueurs de la pluie et de la chaleur », indique-t-il.



Par ailleurs, le centre multifonctionnel est une infrastructure très attendue de la part des Julievillois.es, et ce, depuis plusieurs années. « Dans notre porte-à-porte, les Julievillois.es en font mention. Nous avons pour objectif de répondre aux besoins des organismes communautaires et de tous les citoyens. Ce centre verra donc le jour durant le prochain mandat », mentionne M. Lemay. Les représentants d’organismes communautaires, sportifs et culturels seront rencontrés afin de compléter l’offre de services et d’activités pour toute la population.



En terminant, le candidat à la mairie désire remercier les Julievillois.es pour l’accueil chaleureux des candidats de la Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay. « D’ici les élections du 7 novembre, nous poursuivrons le porte-à-porte à tous les jours. Ne soyez donc pas surpris de nous voir cogner à votre porte », mentionne en terminant monsieur Lemay