La Légion royale canadienne, filiale Pierre-Boucher, célèbre son 25e anniversaire

L’année 2021 marque le 25e anniversaire de la fondation de la Légion royale canadienne, filiale 266, Pierre-Boucher à Boucherville. Laurent Rivard, vétéran de l’Aviation (1939-1945), en fut le président fondateur avec l’aide d’Armand Lefebvre, actuel président et cofondateur de l’organisme. Monsieur Rivard est décédé le 31 août 2013 à l’âge de 88 ans.

Fondée le 15 octobre 1996, la Légion royale canadienne, filiale 266, Pierre-Boucher a à cœur l’implication citoyenne et le bénévolat. Après toutes ces années, les membres sont encore passionnés par leurs implications et c’est avec un réel plaisir qu’ils organisent année après année des activités et événements. Il va sans dire que l’organisme a su se tailler une place importante dans le paysage de Boucherville et de la Rive-Sud de Montréal.

Un souper protocolaire se tiendra le samedi 16 octobre prochain à la salle de réception Volta, située au 30, rue des Frères-Lumière, au Complexe 20/20 à Boucherville (salle de quilles) pour souligner cet anniversaire. La soirée débutera à 17 h 30.

Un album souvenir sera remis à chaque convive ainsi qu’un stylo du 25e anniversaire.

Soyez assurés que toutes les mesures sanitaires exigées par la santé publique seront respectées.

Pour information : 450 449-4014 ou 450 929-1064