DEL dans le « top 20 » des meilleurs organismes de développement économique au Canada

L’organisme de développement économique de la Rive-Sud, DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil), s’est classé cette année au sein du groupe d’élite des 20 meilleurs organismes de développement économique locaux et régionaux au pays, selon le prestigieux palmarès Canada’s Best Locations 2021 dressé par le magazine américain Site Selection.

Fondé sur des statistiques provenant de la base de données Conway Analytics, ce classement annuel a été publié dans l’édition de septembre 2021 du magazine Site Selection. Ce palmarès tient compte de plusieurs facteurs, dont les investissements en infrastructures du secteur privé et la création d’emplois qui y est associée, calculés sur une base cumulative et par habitant.

Au cours de l’année 2020, DEL a apporté son soutien à un total de 1 179 entreprises, dans les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Ce nombre constitue un nouveau record, alors que la moyenne annuelle se situait à 450 PME lors des deux années précédentes. L’organisme a ainsi contribué à l’injection de 242 millions de dollars en investissements et à la création ou au maintien de 3 058 emplois, en plus d’attirer huit nouvelles organisations sur son territoire, dont Xnergy et Memtronik.

DEL a par ailleurs su se démarquer en procédant au lancement de Digifab QG, un centre d’expertise en transformation numérique. L’organisme sans but lucratif a également mis sur pied différents webinaires et événements de formation auxquels ont participé près de 2 000 personnes.