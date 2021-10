Décès de Gilles Tremblay, conseiller municipal à Sainte-Julie de 1984 à 1992

La Ville de Sainte-Julie a annoncé avec tristesse le décès de M. Gilles Tremblay, qui a œuvré à titre de conseiller municipal du quartier nord à Sainte-Julie de 1984 à 1992. Il est décédé à l’âge de 73 ans.



Diplômé de l’École Polytechnique du Montréal, Gilles Tremblay a œuvré dans le domaine de l’arpentage. En plus de sa carrière, il s’est impliqué auprès de nombreuses associations comme les Chevaliers de Colomb, à titre de membre fondateur, et il était également président du Festival Country de Sainte-Julie.



« Au nom de tous les membres du conseil municipal, des employés de la Ville et de la population julievilloise, j’offre mes plus sincères condoléances à la famille de M. Tremblay ainsi qu’aux nombreux proches et amis qui l’ont côtoyé au fil des ans », a conclu la mairesse Suzanne Roy.



Drapeaux en berne à l’hôtel de ville



Afin de souligner son décès et de lui rendre hommage, les drapeaux seront mis en berne à l’hôtel de ville le 15 octobre.