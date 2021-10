La Ville de Sainte-Julie célèbrera l’Halloween avec la Traverse de l’épouvante

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer le retour de la Traverse de l’épouvante pour une seconde édition. L’activité se déroulera le 30 octobre de 16 h 30 à 21 h. Les citoyens sont invités à réserver leur place dès le 13 octobre.



Après un succès monstre l’an dernier, les citoyens pourront célébrer encore une fois l’Halloween en bravant la Traverse de l’épouvante. Ce parcours à faire en automobile regroupera différents tableaux animés sous le thème de l’Halloween. Des bénévoles déguisés, des animateurs et des professionnels bonifieront le trajet, dont l’entrée sera derrière l’école secondaire par le boulevard N.-P.-Lapierre. D’une durée d’environ 5 minutes, les occupants des véhicules pourront se divertir en regardant les animations par les fenêtres. Ils recevront également un sac de bonbons à la fin du trajet, remis de façon sécuritaire.



L’activité gratuite se déroulera le 30 octobre, de 16 h 30 à 21 h, et les inscriptions seront obligatoires, pour des raisons de sécurité et de gestion de l’attente, sur le site de la plateforme Sport-Plus à compter du 13 octobre à 9 h. La carte-loisirs est obligatoire et une inscription par automobile est requise.



Les citoyens qui souhaitent se déguiser et participer à l’activité comme bénévole sont invités à contacter le Service des loisirs à l’adresse loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca ou au 450 922-7122.