Compétition d’aviron : Boucherville à l’honneur

Le Club d’aviron de Boucherville a renoué avec la compétition alors qu’il tenait la fameuse régate du Contre-Courant le 9 octobre dernier.

150 athlètes de partout au Québec étaient présents à cette 13e édition. Ils étaient répartis dans 85 bateaux dont 22 provenaient de Boucherville. Les courses se sont déroulées sur un parcours de 4,5 km, et de 3 km pour les équipages de la catégorie u15.

Parmi les médaillés, plusieurs sont de Boucherville. Les voici :

U15 femme double. 1ere, Béatrice Rouillon et Félicia Ajmo

Skiff homme sénior poids léger : 1er Charles-Étienne Tabet

Skiff homme maître : 1er Éric Therrien

Skiff femme senior : 2e Sandrine Noel/ 3e Caroline Ouellet

Skiff femme sénior poids léger : 2e Florence Morin



Homme sénior double : 1er Timothé Payette et Charles-Étienne Tabet

Homme maître double : 2e Éric Therrien et Gabriel Hamann

Homme u19 double : 1er Jules Cavanagh et Félix Poitras

Femme sénior double : 2e Florence Morin et Caroline Ouellet

Mixte Récréatif double : 1er Sandrine Noel et Charles-Étienne Tabet