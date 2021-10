Un tournoi de disque golf à Boucherville

Le disque golf est le sport qui connaît actuellement la plus forte croissance. Le parcours de Boucherville situé au parc de la Rivière-aux-Pins est tellement fréquenté que le maire Jean Martel a inscrit dans sa plateforme électorale un projet d’aménager un deuxième parcours dans un autre parc de Boucherville.

Le 16 octobre prochain, la Ligue de disc-golf Les Riverains de Boucherville célèbrera la fin de sa saison par la tenue d’un tournoi annuel. La finale amateur se déroulera en matinée, et la finale « professionnelle » en après-midi.

La plus importante ligue

La Ligue de disc-golf Les Riverains de Boucherville qui a vu le jour l’an dernier est maintenant la plus importante au Québec. Elle compte 135 joueurs âgés de 7 à 70 ans et plus. Elle leur permet de pratiquer ce sport plus facilement et de se rencontrer au rythme de trois soirs par semaine. De 50 à 60 joueurs sont attirés à chaque rendez-vous.

Inspiré du golf et du Frisbee

Le disque golf est un sport qui se joue comme le golf traditionnel, mais au lieu de frapper des balles avec un bâton vers un trou, les joueurs utilisent leur corps pour propulser des disques volants (semblables à un Frisbee) d’un point de départ vers un panier en métal muni de chaînes.

Comme au golf, un parcours de disque golf est composé principalement de par 3 et de par 4. La distance entre le départ et le panier pour un par 3 est de 150 à 400 pieds (par 4 : de 400 à 700 pieds). Le parcours aménagé en 2016 à Boucherville compte maintenant 12 paniers (trois nouveaux ont été ajoutés cette année). On peut jouer à longueur d’année, soit comme activité récréative ou alors comme sport hautement compétitif, seul ou avec des amis, ou encore dans le cadre d’une ligue ou d’un tournoi.

Il y a présentement au Québec 35 parcours. À titre comparatif, on en compte 5 000 aux États-Unis et 500 en Finlande pour une population de 6 millions. La majorité des parcours n’exigent pas de droit d’entrée. Et contrairement à la plupart des autres sports, il est possible de s’équiper à faible coût. On peut jouer avec un seul disque qui coûte moins de 20 $.

Les gens qui souhaitent assister au tournoi de Boucherville sont les bienvenus.