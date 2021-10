Les brèves de Boucherville: la Ville prévoit 4,8 M$ en surplus

La Ville de Boucherville prévoit un excédent financier de l’ordre de 4,8 M$ en 2021. Ce surplus s’explique par des revenus additionnels notamment en taxes de mutation et aussi en raison de projets qu’elle n’a pu réaliser à cause du contexte de la pandémie. Les états financiers officiels seront présentés en mai 2022.



Transport en commun gratuit pour les 65 ans et plus

La Ville de Boucherville a renouvelé pour une nouvelle fois son entente avec le Réseau de transport de Longueuil (RTL) afin d’offrir jusqu’au 31 décembre 2022 des titres de transport gratuit en dehors des heures de pointe aux personnes âgées de 65 ans et plus.

Cette clientèle pourra se déplacer gratuitement en transport en commun régulier ou adapté partout sur le territoire desservi par le RTL, de 9 h à 15 h 30 la semaine, ainsi qu’en soirée dès 18 h 30, de même que les fins de semaine et les jours fériés.

Plus de sécurité autour des piscines

Les membres du conseil adopteront le mois prochain un règlement municipal qui s’harmonisera avec le nouveau règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. Les nouvelles règles provinciales ont pour but de rendre encore plus sécuritaires les aménagements entourant les piscines résidentielles et pour réduire les risques d’accident de plongeon.

Elles prévoient également la fin des droits acquis pour les installations construites avant le 1er novembre 2010, à la suite de recommandations formulées par plusieurs coroners pour réduire le nombre de noyades de jeunes enfants. Les propriétaires de ces installations devront désormais se conformer à la réglementation provinciale en vigueur et procéder aux travaux nécessaires pour rendre leur installation conforme à compter du 1er juillet 2023.

La Ville doit se conformer et bien que les municipalités peuvent adopter des règles plus sévères, le maire Martel a spécifié que la règlementation à Boucherville ne sera ni moins ni plus sévère que celle contenue dans le règlement provincial.



Pannes d’électricité répétitives : c’est réglé

Les pannes répétitives d’électricité survenues surtout le printemps dernier sans raison apparente, c’est-à-dire non reliées à des conditions météorologiques, seraient réglées, selon le porte-parole d’Hydro-Québec pour la région, Philippe Cyr.

À la suite de quelques plaintes formulées par des citoyens en juillet dernier, Hydro-Québec a procédé à une analyse de son réseau de distribution à Boucherville. Le principal secteur touché est situé à l’est de la ville, entre les boulevards du Fort-Saint-Louis et Marie-Victorin, précise M. Cyr.

« Nous avons été proactifs. Nous avons procédé à quelques ajustements et fait des réparations sur les équipements. Pour nous, le dossier est clos depuis le début de septembre. Nous avons d’ailleurs contacté les plaignants qui nous ont réitéré leur satisfaction. »

Mentionnons que la Ville de Boucherville avait aussi saisi Hydro-Québec des plaintes des citoyens.