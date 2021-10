Des pongistes de Boucherville remportent plusieurs médailles

Après 18 mois d’arrêt, les pongistes ont effectué un grand retour à la compétition. L’équipe représentant le Club de tennis de table de Boucherville et leur entraîneur Miguel Ruz ont fait honneur au club en remportant trois médailles d’or et une d’argent au premier circuit québécois qui s’est tenu les 25 et 26 septembre à Laval.



Chez les filles, Léonie Gougeon a gagné la médaille d’or dans la catégorie 9 ans. Du côté des garçons, Félix Gougeon a remporté la médaille d’or (11 ans), Louis Bouchard la médaille d’argent (11 ans), et Philippe Aubé la médaille d’or (13 ans).