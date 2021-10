Un sixième candidat indépendant du regroupement de l’Alliance Citoyenne-Varennes.

Fort de 4 solides années d’expérience comme conseiller municipal indépendant dans une autre municipalité, jumelé à son expérience à titre de gestionnaire dans une grande multinationale, il possède indéniablement les aptitudes et les acquis pour faire avancer des projets constructifs et porteurs à Varennes ainsi qu’à travailler en collaboration avec les parties prenantes en place.



Steve a vécu de nombreuses années à Varennes dans le district 3 avant de revenir s’établir dans sa ville chérie, il connaît donc très bien le secteur et ses impératifs. Ayant choisi ce milieu pour voir s’épanouir ses 3 enfants, c’est donc dire qu’il a à cœur le bon développement de sa ville.

Il s’est toujours impliqué dans sa communauté que ce soit en tant que bénévole organisateur dans un comité du 350e, en étant président lors du démarrage d’un jardin communautaire ou en supportant les différents événements des organismes (guignolées, nez rouge, campagne de financement et bien d’autres).



À titre de conseiller, il a siégé sur le comité économique, le comité environnement avec lequel il a mis en place un plan d’action en développement durable, le comité touristique, l’OMH, et bien d’autres. Aussi, il a contribué à la mise en place de nombreuses consultations publiques. On dit de lui qu’il est très disponible et toujours ouvert à répondre aux questions avec transparence.

Pour lui, le parti durable a oublié depuis longtemps l’aspect environnement d’un développement durable en misant davantage sur l’économique, il s’assurera donc de mettre de l’avant cet aspect dans les futures décisions du conseil. Steve a notamment contribué à la protection de nombreux hectares de boisés dans ces précédentes fonctions.



Un aspect qui l’interpelle particulièrement à Varennes est le salaire des élus, davantage celui du maire. On peut facilement constater grâce aux médias que le salaire du maire devrait être revu surtout sachant qu’il gagne davantage que le Premier Ministre. Même si celui-ci se sent justifier de par les nombreux comités où il siège. Il est à se demander où ses énergies sont consacrés, à la CMM et l’UMQ ou à Varennes ?



En démocratie, il est important d’élire des candidats qui seront en mesure de critiquer et remettre en cause le statu quo. Avoir un seul parti au pouvoir n’est ni sain ni souhaitable.



Je vous invite donc à choisir un candidat indépendant qui a l’expérience et à voter pour l’Alliance Citoyenne!



Steve Hamel, candidat dans le district 3– Langloiserie

