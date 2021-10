Le nouveau rôle d’évaluation confirme la hausse de la valeur moyenne des maisons de 20,9 % à Boucherville

Les nouveaux rôles triennaux d’évaluation foncière des villes de l’agglomération de Longueuil, soit Brossard, Boucherville, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert confirment une hausse moyenne de 23 % de la valeur des propriétés résidentielles dans l’ensemble de l’agglomération. Pour Boucherville, la hausse moyenne des propriétés se situe à 20,9 % établissant du même coup la valeur moyenne d’une maison unifamiliale à 521 170 $. En comparaison, la valeur des maisons a fait un saut de 33 % à Brossard (valeur moyenne de 536 000$) et de 28 % à Saint-Lambert où le prix moyen d’une maison se situe maintenant à 823 292 $. Dans la ville voisine de Saint-Bruno-de-Montarville, le prix moyen d’une résidence est de 518 000 $ et à Longueuil, 389 125 $.

L’évaluation moyenne d’une maison unifamiliale au présent rôle sur l’ensemble du territoire de l’agglomération, excluant les condominiums, s’élève désormais à 473 200 $, comparativement à 377 500 $ pour le rôle déposé en 2018.

À l’instar des autres villes de la grande région de Montréal, le marché immobilier des villes de l’agglomération de Longueuil a progressé de façon plus importante que lors du dernier dépôt des rôles d’évaluation qui a eu lieu en 2018. Les nouveaux rôles d’évaluation reflètent la nouvelle réalité puisqu’ils indiquent la valeur de chaque propriété sur la base de sa valeur réelle, soit le prix le plus probable que pourrait payer un acheteur potentiel pour une propriété lors d’une vente. À noter que le nouveau rôle a été réalisé l’an dernier et il reflète les prix du marché de 2020. On sait que le marché immobilier connait toujours, en 2021, une flambée des prix en raison de la rareté des propriétés à vendre, une situation entre autres due au nouveau phénomène du télétravail qui fait en sorte que les gens restent plus à la maison. Les nouveaux rôles entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Le parc immobilier de l’agglomération a atteint un nouveau sommet, passant d’une valeur de 64,5 milliards de dollars lors de la dernière compilation du rôle à 78,3 milliards de dollars, soit 21,7 % d’augmentation en trois ans.

Principales variations par catégorie d’immeubles

Pour le secteur résidentiel, la hausse de la valeur globale des propriétés, toutes catégories confondues, a progressé de 23,2 %, comparativement à 5,8 % lors du dernier dépôt du rôle. La valeur globale des propriétés unifamiliales a augmenté de 25 % et celle des immeubles en copropriété (condos) de 18,2 %.

En ce qui a trait au secteur locatif, les immeubles de 2 à 5 logements voient leur valeur globale augmenter de 25 %, et ceux de 6 logements et plus, de 24 %, comparativement à 7,2 % et 11,5 % respectivement lors du précédent rôle.

Dans le secteur commercial, une augmentation de valeur globale de l’ordre de 7,3 % a été observée. Cette catégorie inclut, entre autres, les hôtels et les motels, dont la valeur globale a connu une baisse de 8,3 %, ainsi que les centres commerciaux, dont la valeur a augmenté de 7,8 %. Quant aux immeubles industriels, leur valeur globale a connu une hausse de 16,4 %.

La catégorie des terrains agricoles connaît la hausse la plus marquée du rôle 2022-2023-2024 avec une hausse moyenne enregistrée s’élevant à 66,8 %. En ce qui a trait à la catégorie des terrains vacants ou des immeubles inexploités, la hausse se chiffre à 57,6 %. Cette situation s’explique par la rareté des terrains non exploités encore disponibles sur la Rive-Sud.

Bien que l’évaluation d’une propriété serve de base au calcul des taxes municipales, une hausse de la valeur foncière ne signifie pas une hausse équivalente du compte de taxes.

En effet, lors du dépôt d’un nouveau rôle, la Ville ajuste les taux de taxes afin de conserver les mêmes revenus. Toutefois, lorsqu’une propriété a pris plus de valeur que la moyenne dans sa catégorie de taxation, ce qui est le cas pour Brossard et Saint-Lambert, on devrait s’attendre à recevoir un compte de taxes en hausse, alors que dans le cas d’une propriété dont la valeur a progressé moins que la moyenne, on peut s’attendre à une baisse du compte de taxes, ce qui est le cas de Saint-Bruno-de-Montarville et Boucherville.

Les citoyens qui désirent obtenir de l’information additionnelle peuvent consulter la page longueuil.quebec/evaluation, qui contient une foule d’informations utiles, notamment des capsules vidéo.