Boucherville accueillera les Jeux olympiques spéciaux du Québec en 2022

La Ville de Boucherville a été sélectionnée pour accueillir les Olympiques spéciaux Québec- Été 2022. Les compétitions, prévues du13 au 17 juillet, se tiendront également sur le territoire de Longueuil et Saint-Lambert, sur la Rive-Sud.

Les jeux permettront à quelque 1 000 athlètes présentant une déficience d’atteindre et de dépasser leurs objectifs sportifs.



Les athlètes sélectionnés à travers le Québec se mesureront dans dix disciplines sportives, suivront quelques formations en mentorat et visiteront les Cliniques Athlètes en santé.

L’édition 2022 se déroulera sous le thème À ton tour de te dépasser afin de mettre en valeur ces sportifs déterminés et persévérants qui s’accomplissent jour après jour. Cette édition sera présentée avec la collaboration de la section locale d’Olympiques spéciaux Québec Lajemmerais Vallée-du-Richelieu, de plusieurs partenaires locaux, régionaux et gouvernementaux, dont le cégep Édouard-Montpetit et le Centre de services scolaire Marie-Victorin. Excellence sportive Montérégie s’occupera de la gestion déléguée de l’événement.



« Les Jeux d’été olympiques spéciaux Québec seront l’occasion de promouvoir de saines habitudes, un élément prioritaire dans le développement de nos communautés. Nos villes disposent en effet de leviers pour contribuer à la qualité de vie des citoyens. Elles peuvent ainsi amener ces derniers à faire des choix sains, notamment grâce à la pratique de l’activité physique », a déclaré le maire de Boucherville, Jean Martel.



Précisons que le mouvement des Olympiques spéciaux Québec, fondé en 1981 par Noëlla Douglas, a pour mission d’enrichir, par le sport, la vie des personnes présentant une déficience intellectuelle. Des milliers d’athlètes, partout au Québec, tout au long de l’année s’entraînent et participent à diverses compétitions sportives.