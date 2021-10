Port du masque dans les aires communes des résidences privées pour aînés en Montérégie

Dès le 27 septembre, le port du masque d’intervention de qualité médicale sera obligatoire pour tous les résidents des résidences privées pour aînés (RPA) de plusieurs régions du Québec, lorsqu’ils se déplacent dans la RPA, lorsqu’ils utilisent l’ascenseur et dans les espaces communs intérieurs. Cette mesure vise plusieurs régions, soit Mauricie et Centre-du-Québec, Estrie, Montréal, Outaouais, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie. La liste des territoires ciblés pourrait évoluer selon la situation épidémiologique. Pour toutes les régions, notons qu’il est fortement recommandé que le personnel, les résidents ainsi que toutes les autres personnes qui accèdent au milieu de vie appliquent les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) recommandées. Soulignons qu’en cas d’éclosion dans une RPA, une surveillance accrue de l’application des mesures de PCI doit être effectuée par le milieu de vie.