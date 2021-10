La Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay: plus de sécurité près des écoles et dans nos rues

La sécurité dans les zones scolaires et dans nos rues préoccupent les membres de la Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay. Dans le prochain mandat, ils s’engagent à améliorer la sécurité sur tout le territoire julievillois.

« La sécurité de nos enfants et des piétons est une priorité. Alors que nous favorisons le transport actif, comme la marche et l’utilisation de la bicyclette, nous poursuivrons nos efforts afin d’assurer un partage sécuritaire de nos voies publiques », mentionne le candidat à la mairie Mario Lemay.



Depuis plus d’une douzaine d’années déjà, le conseil municipal de Sainte-Julie et son comité de la sécurité publique ont créé des zones scolaires entourant les 7 écoles sur son territoire. « Au fil des ans, nous avons notamment réduit la vitesse de 50 km/h à 40 km/h dans les secteurs résidentiels et à 30 km/h autour des écoles et des parcs, réduit la largeur de certaines rues, fait l’ajout de brigadières, de lampadaires, de corridors piétonniers, de trottoirs et d’affiches interdisant les virages en « U » devant les écoles », indique-t-il.



Les candidats de la Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay miseront à nouveau sur la participation citoyenne pour améliorer la sécurité dans nos rues. « Pour une meilleure adhésion à des nouvelles mesures sécuritaires, la recherche de solutions doit passer par l’implication citoyenne. Les Julievillois seront les porte-parole auprès de leur concitoyens et voisins quant au respect des mesures de vitesse », ajoute-t-il.



Les Julievillois sont nombreux à faire mention de leurs inquiétudes à ce sujet aux candidats de tous les districts de La Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay. Nous privilégions des rencontres qui font ressortir les préoccupations de chacun, et ce, dans tous les secteurs.



En terminant, le candidat à la mairie désire remercier les Julievillois pour l’accueil chaleureux des candidats de la Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay dans le cadre de leur porte-à-porte. Il rappelle que tous les candidats et bénévoles ont reçu les deux doses de vaccin.