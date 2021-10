René Laprade s’engage envers la population de Contrecoeur

Un maire vrai!

C’est sous ce thème que René Laprade, président du comité organisateur des Fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur, annonce sa candidature au poste de

maire de Contrecoeur. Observateur actif de la politique municipale depuis plusieurs années, engagé bénévolement dans sa communauté au cours des 40 dernières années, René

Laprade affirme « C’est en assistant aux séances du conseil et en me questionnant sur la gestion de la ville que j’ai pu constater que la mairesse actuelle n’a pas su développer une vision qui prépare la ville aux défis, aux enjeux et aux opportunités qui se dessinent. » La population s’est accrue de plus de 30% depuis 2015, le développement économique et industriel promis à

de multiples reprises depuis 2011 ne se concrétise pas à Contrecoeur mais à Varennes, les gestes posés en appui à la politique des familles et des aînés se traduisent en ajout de jeux dans les parcs, mais qu’en est-il des trottoirs qui s’avèrent dangereux pour les aînés et inutilisables pour les jeunes familles. Ce sont là quelques exemples tangibles de sujets sur lesquels porteront les

engagements du candidat à la mairie.



Vision, leadership, transparence et participation citoyenne



Ce sont ces principes qui guideront le candidat à la mairie dans son mandat. Contrecoeur est rendu à un moment critique de son histoire. « Les décisions à prendre au cours des prochaines années seront déterminantes pour l’avenir de notre communauté, c’est pourquoi l’élection du 7 novembre est d’une importance fondamentale. Il faut faire les bons choix pour le futur de notre ville » affirme

René Laprade.



Ce dernier a justement créé un groupe Facebook ayant comme objectif d’informer et de sensibiliser la population contrecoeuroise aux enjeux municipaux. Le regroupement «Contrecoeur j’y vis, j’y vois» https://www.facebook.com/groups/677661889437689 qui compte plus de 700 membres permet d’apporter un éclairage nouveau sur les récentes décisions prises par le conseil de ville.



Tout en s’inscrivant dans la continuité des grandes orientations municipales définies sous la mairesse Dansereau, le candidat Laprade verra à saisir les opportunités socioéconomiques qui se présentent découlant de la croissance qu’a connu la ville depuis 2014. Il est temps de travailler concrètement pour donner à Contrecoeur la position stratégique qui lui revient!