Contrecœur fait état de l’avancement de son Plan d’action en développement durable

À mi-étape de la réalisation de son Plan d’action en développement durable (PADD) 2019-2023, la Ville de Contrecœur fait état du chemin parcouru et dresse un bilan positif. Parmi les 83 actions à dimensions environnementale, économique et sociale inscrites au plan d’action, on dénombre 59 actions complétées ou en voie de l’être. En somme, le PADD a atteint, à ce jour, 77 % de progression.

Analyse de l’atteinte des objectifs

Depuis 2019, 32 actions ont été complétées et 27 sont partiellement accomplies. Certaines actions sont à l’étape de planification et d’autres seront réalisées d’ici 2023 ou feront l’objet d’un exercice de réévaluation.

« Ce bilan est le reflet des efforts soutenus et de l’engagement de la Ville dans la mise en œuvre du PADD depuis 2019. En nous dotant d’outils de planification qui permettent une gestion cohérente de notre territoire et qui ciblent des actions concrètes à entreprendre pour atteindre nos objectifs en lien avec la préservation de l’environnement et le développement social, nous avançons au rythme d’une vision globale et positive du Contrecœur de demain. Le PADD guide les présentes décisions de la Ville en matière d’environnement et de développement durable et celles à venir », affirme la mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire.

Principales réalisations du bilan à mi-parcours

Des réalisations importantes ont été appréciées lors de l’évaluation de l’avancement du PADD. Parmi les actions planifiées en environnement, nous identifions, en 2021, la subvention des barils d’eau de pluie et le processus continu de communication et de diffusion de l’information visant à favoriser la diminution de l’empreinte écologique de la communauté. On note aussi la protection des milieux naturels situés dans le centre urbain et, pour la population contrecœuroise, une meilleure accessibilité à ces derniers. À cela s’ajoute l’aménagement d’espaces pour la plantation d’une forêt nourricière au parc Amable-Marion.



Sur le plan économique, soulignons l’augmentation du nombre de bornes de recharge pour les véhicules électriques et la poursuite de la tenue d’événements rassembleurs de type « vente trottoir ». La dimension sociale du plan a aussi été considérée dans l’inventaire des réalisations notamment l’installation d’infrastructures permettant aux citoyennes et aux citoyens l’entraînement en plein air. Également, l’implantation d’une politique municipale de modération de la circulation s’ajoute aux actions s’étant concrétisées.

« L’avancement du PADD de Contrecœur témoigne d’une volonté forte de la municipalité à évoluer face à la situation climatique et environnementale actuelle. En tant qu’organisme accompagnateur dans la démarche, nous sommes heureux et fiers de voir que ce Plan proposé collectivement commence à porter ses fruits. C’est en agissant localement sur des enjeux tangibles, tels que ceux identifiés lors de l’élaboration du PADD, que les effets positifs se feront sentir à un niveau global », soutient Francis Desaulniers, chargé de projets – développement durable et environnement à Nature-Action Québec.

Dans le but de devenir plus respectueuse de son environnement et d’enrichir la communauté, rappelons que la Ville de Contrecœur adoptait en 2019 son premier Plan d’action en développement durable (PADD). Réalisé avec l’aide d’un comité de pilotage, le plan d’action 2019-2023 est le fruit d’un diagnostic de développement durable réalisé auprès des citoyennes et des citoyens lors d’une consultation publique et d’un sondage en ligne. À la suite de cet exercice, un plan d’action structurant a été élaboré. Quatre grandes orientations, 20 objectifs et 83 actions à dimensions environnementale, économique et sociale en ont découlé. Au cours des deux prochaines années, la Ville continuera de mobiliser les parties prenantes dans la mise en œuvre d’un maximum d’actions ayant des impacts positifs sur son développement.

Pour connaître les actions prévues au PADD 2019-2023 et l’état des lieux quant à l’avancement des actions, consultez le Plan d’action en développement durable au ville.contrecoeur.qc.ca. Pour une entrevue ou des informations supplémentaires, communiquez par courriel avec Julie Lambert au lambertj@ville.contrecoeur.qc.ca ou par téléphone au 450 587-5901, poste 237.