Appel à la vigilance : fausses applications liées au passeport vaccinal

Selon les informations reçues, des personnes auraient copié le visuel développé pour l’application VaxiCode et auraient réussi à faire approuver ces fausses applications pour téléchargement sur Google Play. Dès que le MSSS a été mis au fait de cette situation, des démarches ont été entreprises auprès de Google afin de faire retirer les fausses applications dans les plus brefs délais. Il est important de mentionner que cette situation n’est pas liée à un problème d’intégrité ou de sécurité avec les applications officielles VaxiCode et VaxiCode Verif. Celles-ci sont sécuritaires et permettent d’assurer la protection des renseignements personnels. Ce type de copies d’applications populaires est une problématique de plus en plus fréquente. Ainsi, le citoyen doit assurer une vigilance pour s’assurer de télécharger l’application officielle légitime. Les critères suivants permettent de s’en assurer : pour le citoyen, le nom de l’application doit être exactement « VaxiCode », sans aucun autre mot avant ou après; pour le commerçant, le nom de l’application doit être exactement « VaxiCode Verif», sans aucun autre mot avant ou après et sans accent; VaxiCode et VaxiCode Verif ne demandent l’autorisation d’accès qu’à la caméra de l’appareil ou aux fichiers/images; VaxiCode ne comporte aucune publicité; Enfin, les fausses applications ne permettent pas de télécharger son code QR.