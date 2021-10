Une saison de rêve pour les Seigneurs de Boucherville, bantam A

Toute une saison pour l’équipe des Seigneurs de Boucherville U15 – Bantam A. Une équipe remplie de talents et dirigée par des entraineurs dévoués et passionnés. Une saison de rêve avec une fiche de 31 victoires, 2 défaites et une nulle, après que l’équipe ait été championne de la saison régulière en remportant la médaille d’or au tournoi de Beloeil, les séries éliminatoires de la LBVAR, et les championnats régionaux de la Rive-sud.

Lors de la fin de semaine des 18 et 19 septembre, les joueurs ont remporté le championnat provincial disputé à Saint-de-Louis-de-France, en Mauricie, après une âpre bataille contre les équipes de Québec, Côte-Nord, Estrie, et Richelieu.

La finale avec Laval a été tout un match. Ils ont gardé leurs fans et spectateurs rivés à leurs sièges jusqu’à la fin de la 7e manche. Après avoir mené la rencontre 10 à 0 jusqu’en 3e manche, Laval n’a pas baissé les bras et a remonté la pente tranquillement jusqu’en 6e manche pour prendre les devants 11 à 10. C’était sans compter la résilience des Seigneurs et leur détermination. Ils ont repris les devants avec un double dans la ligne droite pour obtenir le 12e point en début de 7e manche. La relève s’est présentée au monticule et avec la défensive ont obtenu trois retraits pour remporter la médaille d’or des championnats provinciaux de baseball Québec.