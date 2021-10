Une autre équipe se présente aux élections municipales à Sainte-Julie

Le Parti de Sainte-Julie a été autorisé officiellement par le Directeur général des élections du Québec le 7 septembre dernier et, dans les semaines suivantes, son chef et candidat à la mairie, Christian Komze, a dévoilé les membres de sa formation qui se présenteront dans les différents districts électoraux de la ville.

« Ça fait deux semaines que je ne dors presque pas, mais j’y suis arrivé! », a déclaré Christian Komze lors d’un entretien avec le journal La Relève. « J’ai accepté, en me lançant dans cette aventure, de fédérer des gens autour de ma vision et je suis heureux de dire que j’ai trouvé des candidats dans tous les districts. »

« En tout, il y avait près d’une vingtaine de personnes intéressées à se présenter, mais pour des raisons professionnelles ou familiales, certaines d’entre elles ne pouvait pas faire le saut. Par contre, elles sont toutes restées impliquées au sein du parti. Pour le seul district de la Montagne, par exemple, j’avais le choix parmi trois candidatures possibles. »

« Je suis extrêmement fier qu’il y ait la parité hommes/femmes dans mon équipe, c’est-à-dire quatre femmes et quatre hommes. Et aussi, il y a une belle diversité au niveau des compétences car on y retrouve des entrepreneurs, une conseillère en sécurité financière, un organisateur communautaire, une éducatrice en service de garde, un pharmacien, etc. »

Offrir un choix à la population

« Les citoyens de Sainte-Julie méritent d’avoir des choix! », a fait valoir le candidat à la mairie de 43 ans, diplômé en droit des affaires, qui a créé et dirigé des organisations jeunesse tant au Canada qu’en Afrique.

Il a donc présenté ses candidats, soit Sylvain Gemme, entrepreneur, dans le District 1, de la Belle-Rivière; Martial Bergeron, pharmacien en hôpital (# 2 – du Moulin); Serge Plante, entrepreneur et directeur de Manugypse à Boucherville (# 3 – de la Vallée); Caroline Cadorette, éducatrice en service de garde (# 4 – du Rucher); Mario Dumont, arpenteur-géomètre (# 5 – Vieux village); Mélanie Gemme, conseillère en planification financière (# 6 – Grand-Coteau); Vanessa Trudeau, restauratrice (# 7 – Arc-en-Ciel): Cindy Bellefontaine, entrepreneure en esthétisme

(# 8 – de la Montagne).

Les candidats ont débuté récemment leur porte à porte afin de se faire connaître de la population. Quant aux engagements du parti, ils seront dévoilés sous peu, a expliqué M. Konze.

Rappelons que, parmi les valeurs prônées par la formation politique, on compte notamment la famille puisque le Parti de Sainte-Julie veut doter la ville de meilleures stratégies pour renforcer la cohésion sociale, soutenir les jeunes familles, accompagner les ainés, développer les liens intergénérationnels et bonifier l’offre d’activités communautaires.

« Je puis vous dire que, pour moi, c’est déjà une victoire, c’est-à-dire de pouvoir permettre aux Julievillois d’avoir une élection dans tous les districts, ce qui paraissait improbable y a de cela quelques mois, mais je suis une personne fonceuse! », a lancé le candidat à la mairie.