Projet District Sainte-Julie: la Régie du bâtiment du Québec révoque les permis du constructeur Groupe Trigone

Un important jugement a un impact majeur dans le monde de la construction et, par ricochet, à Sainte-Julie puisque la Régie du bâtiment du Québec a révoqué les dix-neuf licences du Groupe Trigone en plaidant des manquements « sérieux » et « à répétition » depuis plusieurs années pour enlever au constructeur le droit d’exercer en tant qu’entrepreneur.

Le jugement de 134 pages du régisseur Gilles Mignault dans sa décision du 30 septembre dernier est cinglant : « Alors, lorsqu‘un répondant et des dirigeants décident de ne pas payer des jugements, de faire des fausses déclarations, de ne pas collaborer adéquatement avec les autorités, de maintenir un état de confusion, de manquer de discernement à l’endroit de la sécurité du public, de tolérer des manquements à différentes lois et règlements dont certains ont pour objet la sécurité des travailleurs et du public, d’offrir un service après-vente inadéquat et d’exécuter des travaux de mauvaise qualité suivis de contestations judiciaires interminables et d’exécuter des travaux sans licence, eux et leurs entreprises contournent une loi d’ordre public. Ces agissements ont pour conséquence qu’ils ne peuvent pas, ainsi que leurs entreprises, se mériter la confiance du public et, partant, celle de la Régie.”

Parmi les dix-neuf permis, on compte le projet baptisé District Sainte-Julie qui devait être construit à l’angle du boulevard Saint-Joseph et du chemin du Fer-à-Cheval, à la place du centre commercial Aux portes de la cité. Le projet proposé alors devait comprendre plus de 630 unités résidentielles ainsi que 194 unités de soins en ressource intermédiaire pour des bénéficiaires en perte d’autonomie ou lourdement handicapés. Le complexe formé de six bâtiments devait être construit au-dessus d’un stationnement souterrain de deux étages.

Jointe au téléphone par le journal La Relève, la directrice des communications, Julie Martin, a assuré que la Ville prend cette affaire très au sérieux et que ses équipes suivent de près les derniers développements afin d’informer la population de la suite des événements dans ce dossier.

Notons en terminant que la Régie refuse également d’accorder des licences à quatre sociétés en commandite créées pour entamer d’autres projets, soit l’Éco-Quartier de la Gare à Brossard, Espace nature, Les Portes de Londres et Quartier Vert Urbain.