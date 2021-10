Nathalie Roy remet la Médaille de l’Assemblée à Sylvain Vinet

La députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a remis la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec à Sylvain Vinet, un citoyen de Boucherville, afin de souligner son implication considérable au Tour CIBC Charles-Bruneau et à la Fondation Charles-Bruneau. Cette importante distinction lui a été remise en présence de son épouse, Lucie Brosseau, au bureau de circonscription de madame Roy.