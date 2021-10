Alliance citoyenne Varennes: des candidats indépendants qui prônent une saine gestion favorisant le citoyen d’abord

Depuis plusieurs semaines, des candidats indépendants regroupés au sein de l’Alliance citoyenne Varennes font valoir qu’ils sont à l’écoute et qu’ils ont pour priorité la transparence. Ils s’engagent à concilier développement et vie de quartier, en plus de prôner une gestion saine favorisant le citoyen d’abord.

La candidate dans le district 4 – Notre Dame, Carine Durocher, dit qu’elle sait que l’engagement en politique municipale peut faire une différence car son père a été conseiller pendant de nombreuses années à Varennes. Celle qui dit souhaiter un « développement plus harmonieux » de la ville travaille depuis plus de 10 ans pour Hydro-Québec où elle s’est forgé une expérience pratique dans l’intégration environnementale des projets de développement.

« Le vrai développement durable, ce n’est pas juste le développement de technologies vertes, c’est aussi un développement qui fait du sens au niveau social, donc des projets qui cherchent à réduire les impacts sur les citoyens touchés. Malheureusement, ces dernières années à Varennes, j’ai vu trop de projets qui ont oublié de penser aux citoyens qui vont vivre avec les conséquences négatives. » Elle souhaite un conseil municipal qui consulte et accompagne mieux les citoyens lorsque des projets de développement les affectent.

Isabelle Rodrigue est la fille du notaire Marc Rodrigue, qui a œuvré dans la communauté pendant près de 45 ans et elle a, comme lui, « le goût d’être au service de ses concitoyens ». Celle qui travaille dans l’entreprise juridique familiale se présente dans le district 1 – La Guillaudière et elle se dit bien au fait des problèmes vécus par ses concitoyens par rapport au transport lourd sur La Baronnie et au développement de nouvelles industries dans ce secteur, au point où plusieurs résidents ont intenté une action collective contre la Ville « L’administration actuelle est visiblement plus soucieuse du développement industriel que de la protection de la qualité de vie de ses citoyens et elle n’a pas mis en place les moyens requis pour faire un développement respectueux. Au point où les résidents n’ont eu d’autres choix que de lancer une action collective », a-t-elle déploré.

Pour sa part, Marcel Leduc habite Varennes depuis 45 ans et il se présente dans le district 8 – De Martigny. Il s’étonne notamment « que certains parlent d’un miracle économique à Varennes », mais celui a fait carrière dans le domaine de la vérification comptable, se demande pourquoi la ville reste endettée à des niveaux qu’il juge « inégalés ». « Je veux être en première ligne pour m’assurer que les dépenses publiques, actuelles et futures, respectent la capacité de payer des Varennois. »

Le candidat dit souhaiter une administration qui prend « plus aux sérieux son rôle de fiduciaire du bien public des Varennois et qui ne brade pas ses terrains et espaces verts pour des bénéfices à court terme au lieu de penser aux bénéfices à long terme et au bien-être futur des citoyens ». Il croit fermement que les espaces verts sont une richesse inestimable, non seulement pour l’écologie, mais aussi pour la santé et la qualité de vie de la population d’aujourd’hui et de demain.

De son côté, Hervé Piola est un homme d’affaires qui habite Varennes depuis 20 ans. Il a notamment travaillé pour la Ville de Boucherville au département de la comptabilité et c’est entre autres ce qui l’amène à dire que la ville est passée « de l’épanouissement à l’endettement ».

Le candidat dans le district 7 – Saint-Charles souhaite travailler à la protection intégrale des parcs de la ville; à la bonification du service de transport en commun afin de faciliter le déplacement entre les secteurs résidentiels et industriels; à apporter une aide supplémentaires aux personnes âgées et aux familles à revenus modiques, ainsi qu’aux associations socioculturelles et sportives afin d’encourager les jeunes dans leur développement; à l’amélioration du service de déneigement dans certains secteurs de la ville; à la création d’un bureau d’emploi au sein de la Municipalité pour aider les commerçants à trouver du personnel et encourager les citoyens à acheter local.

Finalement, le natif de Varennes, Jean Latraverse, se présente dans le district 5 – Petite-Patrie. Il s’est beaucoup impliqué au sein de sa communauté car il a siégé pendant 10 ans au comité de l’environnement, en plus d’être membre du comité consultatif d’urbanisme, ainsi que de celui des finances publiques.

« Dans le district 5, plusieurs citoyens m’ont alerté sur une problématique importante : la sécurité des piétons et des cyclistes qui empruntent la rue Quévillon. J’ai d’ailleurs l’intention de faire une consultation citoyenne sur ce sujet dès le début de mon mandat, si les citoyens m’en donnent les moyens le 7 novembre. La vitesse sur René-Gaultier est une autre inquiétude des citoyens que j’adresserai rapidement. »

« En me présentant comme candidat au poste de conseiller, je veux redonner aux citoyens une quiétude, celle de savoir que les projets, qui auront un impact sur leur qualité de vie, leur seront présentés avant la décision définitive. Les candidats de l’Alliance Citoyenne Varennes seront proactifs et iront à la rencontre des citoyens affectés pour avoir leur avis sur ces projets », a souligné le candidat.