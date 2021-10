100 ans au service de la Ville de Boucherville

La saison estivale a marqué le départ de deux employés de la Ville de Boucherville qui, à deux, cumulaient 100 ans de service, rien de moins.

Lors de l’ouverture du Centre sportif Pierre-Laporte, le 14 juillet 1966, une jeune dame, Madeleine Guérette, entrait en poste à la réception, afin de répondre aux nombreuses demandes des Bouchervillois en quête de réponses, pour les activités sportives.

En poste depuis cette date, madame Guérette a toujours été continuellement à l’écoute pour aider quelqu’un, que ce soit un voisin, un collègue, un ami ou toute autre personne dans le besoin. Elle en a vu passer des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes qui sont venus profiter des installations municipales. Elle a même parfois dépanné des parents en gardant dans son bureau des enfants qui venaient se baigner. Le passage à l’informatique dans les années 90 a été toute une adaptation pour celle qui faisait tout « à la main » depuis plus de 30 ans, mais elle s’y est bien adaptée. Lors de la fermeture du Centre Pierre-Laporte, en 2015, pour rénovation et aménagement du complexe aquatique, celle que tout le monde appelait « Mado » a été transférée au centre multifonctionnel où elle a occupé des fonctions similaires jusqu’à son départ en juillet dernier.

Un autre employé de longue date a décidé de prendre sa retraite au cours de la saison estivale. Il s’agit de Jean Blouin qui a œuvré durant 45 ans à titre de dessinateur au service du génie. Dans son cas, il aura surtout vu et vécu toute l’évolution du territoire de Boucherville durant plus de quatre décennies en apportant son expertise au service de la Ville, mais aussi des citoyens qui ont eu à intervenir avec son service.

Lors d’une récente assemblée, les membres du conseil n’ont pas manqué de souligner la contribution exceptionnelle de ces deux employés qui ont œuvré durant un siècle pour la Ville de Boucherville.