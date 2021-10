Alliance Citoyenne Varennes annonce la candidature de Jean Latraverse dans le district 5

Jean Latraverse, natif de Varennes, marié et père d’une étudiante de 21 ans, se présente comme candidat indépendant associé au regroupement Alliance Citoyenne Varennes parce qu’il partage les valeurs d’écoute des citoyens, de transparence et de saine gestion véhiculées par le groupe.



Détenteur d’un baccalauréat en sciences (géologie) de l’Université de Montréal, il a travaillé au sein de compagnies d’ingénierie-conseil, ainsi que de multinationales, dans le domaine de l’environnement. Directeur de projets et des ventes, ses responsabilités l’ont amené à travailler partout au Canada, aux États-Unis et en Europe.



À Varennes, il a été un membre fondateur du comité d’environnement de la ville et y a siégé durant plus de 10 ans. Il a aussi été membre du comité consultatif d’urbanisme, ainsi que de celui des finances publiques.



Il est un citoyen très à l’affût des décisions du conseil municipal, ce qui l’a amené à contester plusieurs règlements de zonage et d’emprunts. Ce faisant, il a noté une dégradation marquée de la volonté d’écoute des citoyens par l’administration Damphousse. Les citoyens ne sont pas consultés adéquatement, alors que des projets majeurs ont des impacts sur leur qualité de vie. L’administration Damphousse se contente de consultations sommaires, prévues dans la loi sur les cités et villes ou de séances d’information où les citoyens sont mis devant un fait accompli. Quant aux conseillers et conseillères de quartiers actuels, ils ne font pas plus de consultations dans leurs districts. L’impression que nous avons et qui est partagée par plusieurs citoyens est que les intérêts des industries et des développeurs immobiliers passent devant ceux des citoyens. La construction de condominiums locatifs dans le parc St-Charles en est un exemple probant.



« Dans le district 5, plusieurs citoyens m’ont alerté sur une problématique importante : la sécurité des piétons et des cyclistes qui empruntent la rue Quévillon. J’ai d’ailleurs l’intention de faire une consultation citoyenne sur ce sujet dès le début de mon mandat, si les citoyens m’en donnent les moyens le 7 novembre. La vitesse sur René-Gaultier est une autre inquiétude des citoyens que j’adresserai rapidement. Les commerces de proximité offrent des services très appréciés dans le district c’est pourquoi je veillerai, avec les gestionnaires privés, à ce que les espaces vacants dans le centre commercial sur René-Gaultier soient comblés rapidement.



En me présentant comme candidat, au poste de conseiller, je veux redonner aux citoyens une quiétude, celle de savoir que les projets, qui auront un impact sur leur qualité de vie, leur seront présentés avant la décision définitive. Les candidats de l’Alliance Citoyenne Varennes seront proactifs et iront à la rencontre des citoyens affectés pour avoir leur avis sur ces projets. »



C’est le temps d’un changement. Le 7 novembre, optez pour plus d’écoute, plus de transparence et une saine gestion de votre ville. Faites confiance aux candidats indépendants associés au regroupement Alliance Citoyenne-Varennes.



(Communiqué Alliance Citoyenne Varennes)