Une exposition en hommage à Jean Letarte à ne pas manquer

Les amateurs d’art ont jusqu’au 7 novembre pour visiter l’exposition « Je peins ce que je suis » en hommage à l’artiste bouchervillois, Jean Letarte, présentée à la galerie Jean-Letarte. L’exposition dresse une rétrospective du travail de l’artiste, tout en mettant en valeur sa personnalité en tant que libre penseur. Elle a été mise sur pied sous la supervision de Françoise Falardeau, commissaire d’exposition.

Au cours de son parcours artistique, Jean Letarte a bâti une œuvre magistrale dans laquelle s’inscrit une symbolique très personnelle. Il y a dépeint autant d’événements de sa vie que de thèmes sociaux à travers des images vives, pleines d’esprit et parfois même crues, laissant son public contemplatif et songeur. Technicien hors pair, il a créé un langage plastique unique où cohabitent l’ironie mordante et l’imaginaire vertigineux d’un libre penseur.

Voici la vidéo d’une entrevue réalisée par Roger Renaud avec Jean Letarte