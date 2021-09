Travaux tunnel: fermeture du tunnel et de l’A-25 vers Montréal fin de semaine du 1er octobre

Le MTQ souhaite informer les usagers que d’importantes fermetures seront mises en place dans le secteur de l’autoroute 25 et du tunnel durant la fin de semaine du 1er au 4 octobre. Des conditions de circulation difficiles sont à prévoir.



Les usagers qui peuvent éviter le secteur sont invités à utiliser d’autres traversées pour circuler entre la Rive-Sud et Montréal, notamment le pont Jacques-Cartier.



Entraves durant la fin de semaine du 1er au 4 octobre



Fermeture complète des autoroutes 20 et 25 en direction de Montréal entre la sortie n° 90 – Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie / USA, Varennes, aéroport P.‐E.‐Trudeau et l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), de 0 h 30 dans la nuit de vendredi à samedi jusqu’à lundi 5 h

Fermeture complète des entrées de ce tronçon, de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

L’accès à l’île Charron sera maintenu en tout temps, un chemin balisé sera disponible à partir du boulevard Marie-Victorin

Fermeture complète de deux bretelles de l’échangeur Souligny, de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

Bretelle menant de l’avenue Souligny en direction est vers l’autoroute 25 en direction nord

Bretelle de l’avenue Souligny en direction est

Fermeture partielle (une voie fermée) de l’autoroute 25 en direction sud entre la rue Sherbrooke Est et la route 132, de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h



Entraves à venir



Au cours des prochaines semaines, d’autres fermetures dans le secteur seront requises, notamment du tunnel et de l’autoroute 25. Les dates de mise en place de ces entraves seront confirmées ultérieurement.



Pour plus de détails, vous pouvez consulter le communiqué de presse et les schémas en pièce jointe. Vous pouvez aussi en tout temps consulter le site Web du projet ou le quebec511.info.