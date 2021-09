Espace Tonik fait l’acquisition d’un terrain à Sainte-Julie

La pandémie de Covid-19 a affecté le bien-être et la qualité de vie des Québécois. Des études montrent d’ailleurs que 72 % des Canadiens avaient donné une note de 8 ou plus sur 10 pour la satisfaction à l’égard de la vie en 2018, mais qu’à peine 40 % en ont fait autant en juin 2020. Le besoin de se ressourcer, de se retrouver, mais aussi d’être à l’extérieur après des mois de confinement est donc d’autant plus important depuis un an et demi. C’est le constat également d’Espace Tonik, un concept d’évasion dans un site naturel de vie en forêt favorisant le mieux-être, le ressourcement ainsi que l’enrichissement personnel tout en étant actif, et qui accueille à Sainte-Julie des clients de toute la Rive-Sud et de la Montérégie. L’entreprise a officiellement ouvert ses portes en 2019 et elle a connu une forte croissance puisqu’elle est passée de 100 membres à plus de 700 pendant la pandémie, soit une croissance de 600 %. Espace Tonik annonce une nouvelle étape dans sa croissance, soit l’achat du terrain de quatre millions de pieds carrés, près du Club de golf de la Vallée du Richelieu. Cet espace était déjà occupé par l’entreprise depuis 2014 dans le cadre de ses activités et elle est parvenue en août 2021 à une entente avec le promoteur pour son rachat.