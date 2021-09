Des fouilles archéologiques dans le Vieux-Boucherville

Une équipe de la firme Ethnoscop procèdera à des fouilles archéologiques dans le stationnement de la Maison du bénévolat, dans le Vieux-Boucherville. Les fouilles auront lieu durant une période de cinq semaines à compter du 28 septembre.

La Ville souhaite obtenir une vision globale des composantes archéologiques présentes dans ce secteur en raison des éventuels travaux de revitalisation du stationnement prévus en 2022. Puisque cette aire présente un riche potentiel historique et préhistorique, ces fouilles qui seront réalisées au coût de 131 000 $ permettront de réduire les risques de destruction des ressources archéologiques, et de ne pas ralentir les travaux l’an prochain.

Elles permettront d’effectuer rapidement des ajustements à la planification des interventions et de poursuivre avec des fouilles subséquentes pouvant se dérouler presque en continu selon les résultats de l’inventaire.

L’accès au secteur sera limité. Les citoyens qui le souhaitent peuvent se présenter sur les sites des inventaires tout au long des travaux afin de s’entretenir avec l’archéologue-guide présent durant la période de réalisation du projet.