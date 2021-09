40 arbres pour souligner 40 ans chez Solmax à Varennes

Le mercredi 22 septembre 2021, Solmax, chef de file dans le domaine des géosynthétiques, célèbre les 40 ans de service de son fondateur et président exécutif Jacques Côté en plantant 40 arbres au Parc des Scouts, un parc situé juste en face du site de Solmax à Varennes. Un projet collaboratif pour lequel Sébastien Roy, directeur général de la Ville de Varennes ainsi que Mathieu Vallée, Chef de division de la ville de Varennes étaient présents. Le verdissement de ce terrain dénudé symbolise la mission de Solmax : Protéger la terre, ses ressources et les personnes qui les utilisent.



« En plantant ces arbres, nous vous disons merci pour vos 40 ans de service dévoué à l’industrie », déclare Jean-Louis Vangeluwe, PDG de Solmax. « Les arbres constitueront un fond luxuriant pour la maison patrimoniale, la maison Hébert-Jodoin, qui sera reconstruite dans le parc en 2022 par la Ville de Varennes à l’occasion de son 350e anniversaire, profitant ainsi à toute la communauté pour des années à venir. »



Les revêtements géosynthétiques de Solmax sont utilisés dans les applications critiques de l’exploitation minière, de la gestion des déchets, de l’eau et d’autres applications environnementales. Ils contiennent et drainent, créant ainsi une couche de protection entre la Terre et les déchets et les contaminants qui résultent de l’activité humaine, de l’industrie, de l’exploitation minière et de l’utilisation de combustibles fossiles.



« Notre mission est de permettre de faire des avancées avec un minimum de conséquences néfastes sur l’environnement », explique Jacques Côté. « Grâce à l’acquisition récente de deux principaux acteurs dans ce domaine, nous sommes devenus le plus grand manufacturier de géosynthétiques au monde. Cela nous donne une énorme responsabilité et une grande opportunité. Notre objectif est d’être à la fine pointe de l’innovation, de contribuer à remodeler l’industrie des géosynthétiques et à élever les normes, en offrant des solutions de pointe encore plus fiables, plus robustes, plus résistantes aux contaminants et plus abordables. »



« Nous avons hâte de voir pousser les arbres depuis notre site de Varennes au cours des années à venir, et nous espérons que ce site aura pour effet d’enrichir la vie des citoyens de la ville, de contribuer à leur bien-être et d’aider à embellir et à verdir l’environnement. »