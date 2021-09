Quatre pongistes et un entraîneur de Boucherville aux championnats canadien

Les pongistes Philippe Aube, Xavier Richard, Louis Bouchard, Felix Gougeon et l’entraîneur Miguel Ruz, du Club de tennis de table de Boucherville, participeront aux championnats canadiens qui se tiendront à Laval du 30 septembre au 3 octobre.

Quelques jours avant ces importantes compétitions, Felix Gougeon, Louis Bouchard et Philippe Aube ainsi que Léonie Gougeon ont pris part au premier Circuit québécois Ping-pong dépôt qui se tenait à Montréal dimanche dernier.

Par ailleurs, le Club de tennis de table de Boucherville tiendra des portes ouvertes le samedi 9 octobre de 9h à 10h à l’école secondaire De Mortagne (entrée par la porte 4).

Pour plus d’informations, communiquez avec Miguel Ruz au 438 878-5401 ou tennisdetableboucherville@gmail.com (D.L.)