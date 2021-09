Trois des six maires les mieux payés au Québec sont de la Rive-Sud

À cinq semaines des élections municipales prévues pour le dimanche 7 novembre prochain, le salaire des élus fait encore jaser au Québec et sur la Rive-Sud également, car trois des six maires les mieux rémunérés au Québec sont de la Rive-Sud.

Son salaire a fait couler beaucoup d’encre au cours des deux dernières années et la mairesse sortante de Longueuil, Sylvie Parent, trône toujours au sommet des élus les mieux payés au Québec (même mieux que le Premier ministre) avec un salaire annuel de 249 283 $, incluant ses nombreuses allocations, de nombreux commentaires peu élogieux et même des menaces de mort ! Sylvie Parent ne sollicitera pas de nouveau mandat le 7 novembre prochain et les quatre candidats à la mairie ont promis de diminuer ce salaire sous la barre de 180 000 $.

Après les maires de Laval, Montréal et Repentigny, c’est la mairesse de Sainte-Julie (population de 30 391 citoyens), Suzanne Roy, qui se classe 5e au Québec, elle qui touche, cette année, un salaire de 208 080 $, ce qui inclut ses allocations pour siéger à d’autres instances telles que la MRC et la CMM, par exemple. Madame Roy ne sera pas de la course à la mairie le 7 novembre prochain. Ses conseillers touchent entre 40 719 $ et 59 792 $, selon leurs responsabilités et fonctions.

En sixième position, tout juste derrière madame Roy, c’est le maire de Varennes, Martin Damphousse, qui est le 6e maire le mieux payé au Québec avec un salaire de 205 269 $. Il représente une population de 21 478 citoyens. Dans son cas aussi, sa rémunération globale inclut ses allocations pour ses présences à la CMM et à la MRC, entre autres. Ses conseillers touchent pour leur part entre 35 395 $ et 39 310 $. Il sollicite un 4e mandat le 7 novembre prochain.

À Boucherville (population de 42 730 personnes), le maire Jean Martel touche un salaire de 153 020 $ (incluant ses présences à d’autres instances), alors que les huit conseillers municipaux reçoivent chacun entre 54 807 $ à 68 584 $, selon leurs responsabilités.

À titre comparatif, au plan régional, la rémunération de la mairesse de Brossard, Doreen Assad, est de 142 898 $. Le maire sortant de Saint-Lambert, Pierre Brodeur, reçoit 107 757 $, celui de Saint-Bruno-de-Montarville, Martin Murray, 114 949 $ et celui de Verchères (population de 9790), Alexandre Bélisle, 62 900 $. La mairesse de Contrecœur (population de 9406 personnes) Maud Allaire reçoit une rémunération de 79 772 $, son voisin de Calixa-Lavallée (population de 532 habitants), Daniel Plouffe, 59 345 $ alors que le maire de Saint-Amable (population de 13 145 personnes), Stéphane Williams, touche 119 049 $ pour occuper ses fonctions de maire de la ville.

Notons que l’ensemble des données sur le salaire des élus a été colligé par l’équipe du Journal de Montréal qui a publié un cahier spécial sur la rémunération des élus au Québec, samedi dernier.