Saint-Amable souhaite la bienvenue à ses nouveaux citoyens

Le samedi 11 septembre, c’est dans un esprit de fête que la Ville de Saint-Amable accueillait dans le stationnement de l’hôtel de ville les nouveaux citoyens venus enrichir sa population au cours des deux dernières années.

Nouvelle tradition créée en 2019, la journée d’accueil et le brunch de bienvenue offert aux nouveaux Amabliens ont permis à plus de 150 résidents venus s’installer dans la municipalité de rencontrer leurs élus ainsi que certains acteurs de la scène communautaire et culturelle de la région.

Les invités d’honneur de cette journée ont également pu profiter des activités organisées pour l’occasion, incluant une tournée des lieux en autobus commentée par les conseillers municipaux de la Ville. « L’objectif, c’est d’accueillir comme il se doit les nouveaux citoyens qui viennent de s’établir à Saint-Amable, explique Mélanie Waldhart, directrice des communications. De leur faire connaître la Ville et de leur faire aimer Saint-Amable au fond. »

551 familles de plus

Après la traditionnelle période des allocutions officielles, les nouveaux venus ont également eu l’opportunité de visiter les kiosques installés par les associations partenaires de la Municipalité. Ceux qui ont l’esprit joueur ont par ailleurs eu la chance de chercher, sur place ou sur le site Internet de Saint-Amable, les réponses à un jeu-questionnaire qui leur a sans doute permis d’en apprendre un peu plus sur leur ville d’adoption.

Pour les enfants, des animations ont égayé la journée, incluant des activités de maquillage, de distribution de ballons, de bungee ainsi que le spectacle La magie de la chimie qui leur a prouvé une fois de plus qu’on pouvait s’amuser avec la science.

« Environ 150 nouveaux citoyens ont participé aux activités, précise Mme Waldhart. Si nous comptons en plus les représentants des associations, il devait y avoir autour de 200 personnes présentes au déjeuner d’accueil des nouveaux citoyens. »

Ce sont 551 familles provenant de l’extérieur qui se sont installées à Saint-Amable entre août 2019 et juin 2021. Il s’agit même d’une augmentation d’environ 200 familles si l’on compare celles enregistrées durant la période allant de l’été 2017 à celui de 2019.

Œuvre participative

Comme ce fut le cas lors de la première édition de l’événement en 2019, le déjeuner d’accueil était jumelé à d’autres activités se déroulant au cours de la même journée. Ainsi, les membres de l’administration municipale en ont profité pour procéder au lancement officiel de leur plan d’action en matière de politique familiale et de leur nouvelle politique culturelle en plus de procéder au lancement d’une œuvre participative commandée à l’artiste Annabelle Côté dans le cadre du 50e anniversaire de la bibliothèque municipale. L’œuvre créée ces derniers mois en compagnie des citoyens se présente sous forme de livre dont les pages illustrent différentes thématiques.

Les organisateurs ont également procédé au dévoilement de l’identité des grands lecteurs de la Ville, soit les enfants, adolescents, adultes et ainés ayant emprunté le plus de bouquins à la bibliothèque au cours de la dernière année. « Nous faisons ça pour encourager la lecture et aussi démocratiser l’accès à la bibliothèque, ajoute Mme Waldhart. Ça fait plusieurs années que ça existe. »

Enfin, les élus ont procédé au dévoilement de l’identité des trois artistes dont les créations ont été retenues dans le cadre du programme d’acquisition d’œuvres d’art. Il s’agit de Mélanie Marquis, Karine Molloy et Benoît Fournier.