Les partis invités à favoriser le réemploi et le recyclage de leurs affiches

La campagne électorale fédérale est maintenant terminée et elle fait place aux élections municipales au Québec. RECYC-QUÉBEC invite l’ensemble des partis politiques à opter pour le réemploi et le recyclage des affiches utilisées afin d’éviter qu’elles ne se retrouvent à l’élimination. Majoritairement fabriquées à partir d’un plastique appelé Coroplast, un matériau léger et durable qui résiste aux intempéries, les affiches électorales peuvent être réutilisées pour différents usages. Une fois les élections terminées, RECYC-QUÉBEC invite les organisations politiques à les offrir à des institutions d’enseignement ou des organisations locales qui peuvent les réutiliser pour des bricolages, des décors ou d’autres éléments d’affichage, ou encore à les envoyer chez des récupérateurs, car de nombreux débouchés existent pour ce type de plastique au Québec. Une fois recyclées, les affiches électorales peuvent servir de matière première pour créer du mobilier urbain, comme des bancs de parc et des tables. Pour leur faciliter la tâche, RECYC-QUÉBEC propose une liste de certains organismes et entreprises qui réemploient et recyclent les affiches électorales en Coroplast.