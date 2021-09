Les Gouverneurs Noirs Peewee AA de Boucherville remportent le championnat provincial

L’équipe des Gouverneurs Noirs Peewee de la Rive-Sud, dont les jeunes baseballeurs proviennent de Boucherville, de Sainte-Julie et de Contrecœur, vient de terminer une véritable saison de rêve, car les jeunes ont remporté, dimanche dernier, le championnat provincial Peewee AA disputé au stade Canac à Québec.

L’équipe dirigée par Marc Griffin a vaincu les Athlétiques de Québec par la marque de 3 à 2 en finale. Auparavant dans le tournoi, les Gouverneurs Noirs avaient défait les Tyrans de l’Outaouais 19 à 1, les Aigles de la Mauricie 5 à 4, les Élites de Lanaudière 4 à 3 et les Carnavals de Québec 2 à 1. Ils ont littéralement tout raflé durant le tournoi.

Bilan de la saison

En plus de mériter les grands honneurs de leur catégorie en fin de semaine dernière, les Gouverneurs Noirs ont également connu une saison exceptionnelle.

Ils ont terminé premiers en saison régulière avec une fiche de 20 victoires et 6 défaites;

Ils sont champions des séries éliminatoires de la Ligue de baseball amateur de la Vallée-du-Richelieu, ils ont remporté la médaille d’argent, en juillet dernier, à la Classique Bob Bissonnette Peewee AA à Québec et comme si ça ne suffisait pas, ils ont remporté le Championnat provincial Peewee AA de Baseball Québec