Vélo Longueuil reçoit déjà une belle marque de reconnaissance

Bonne nouvelle pour une association de la Rive-Sud qui n’a vu le jour que l’an dernier. Après moins d’un an d’existence de sa page Facebook, l’Association Vélo Longueuil reçoit déjà une reconnaissance officielle! Dans le cadre du mois de la mobilité, le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) a sélectionné le nouveau club en tant qu’initiative inspirante pour sa plateforme « Embarque! Montérégie ». D’un simple clic, il est maintenant possible de voir apparaître la description de l’Association et un lien vers la fameuse page Facebook lorsqu’on navigue sur la plateforme. Les responsables de la création du club et de la page Facebook se disent évidemment fiers de ce rayonnement qui montre la volonté de faire de Longueuil une ville où les déplacements cyclables sont plus sécuritaires et agréables. Il suffit de rechercher Vélo Longueuil sur Facebook pour trouver toute l’information sur la nouvelle association.