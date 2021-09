La Voix des citoyens ‒ Équipe Mario Lemay: des engagements électoraux axés sur la santé financière et l’environnement

« Pour nous, une saine gestion est la pierre angulaire de l’épanouissement de la population julievilloise », a lancé en entrevue le chef de La Voix des citoyens ‒ Équipe Mario Lemay en ajoutant que les citoyens pourront s’épanouir d’autant plus facilement si l’environnement est au cœur des priorités de l’administration municipale.

Les candidats de La Voix des citoyens ‒ Équipe Mario Lemay sont sur le terrain depuis plusieurs semaines et ont fait part de leurs engagements électoraux aux citoyens qu’ils rencontrent. « Nous, ça fait 10 ans que l’on gère la Ville de façon prudente afin de garder les hausses de taxes en bas du taux d’inflation et, cette année, nous nous engageons à ce qu’il y ait un gel des comptes de taxes résidentielle et commerciale pour l’année 2022 », a mentionné Mario Lemay en précisant que ce gel s’appliquera pour une maison moyenne puisqu’il y aura un nouveau rôle d’évaluation triennal qui entrera en vigueur.

Cette gestion serrée a permis de constituer des réserves qui sont par la suite affectées à des projets d’envergure, comme l’achat du Centre communautaire des Chevaliers de Colomb pour 1,5 million de dollars sans aller en emprunt, ce qui permettra d’offrir notamment plus de locaux aux organismes de la Ville d’ici à ce que soit construit le futur centre multifonctionnel.

« Nous allons aussi promouvoir l’achat local, car on constate que les gens ont un attachement à l’endroit de leurs marchands. Nous allons créer une page Web à leur intention afin de faire connaître leurs services, faire leur promotion et aussi pour les aider à combler leurs besoins en main-d’œuvre. »

Encore plus pour l’environnement

« Au début du porte-à-porte, on a senti un intérêt pour les finances, mais on a vu que l’environnement a pris de plus en plus de place dans les échanges », a-t-il souligné en rappelant que la Ville s’est récemment portée acquéreur du boisé de la Falaise, qui s’étend sur quatre hectares dans le Domaine des Hauts-Bois.

La formation politique veut donc poursuivre ses efforts afin de préserver et de protéger les forêts urbaines et les milieux naturels de Sainte-Julie pour en faire notamment des lieux éducatifs, comme au parc des Étangs-Antoine-Charlebois et le boisé du Mont-Bruno.

Les candidats veulent également réclamer au gouvernement fédéral le transfert du terrain de la Défense nationale à la SÉPAQ; réactiver le dossier pour que les Julievillois puissent profiter d’un rabais pour l’obtention d’une carte d’accès au parc national du Mont-Saint-Bruno; en plus d’accélérer la plantation d’arbres sur le territoire.

Quand il parle d’environnement, Mario Lemay le voit au sens large du terme et il veut offrir plus de services pour inciter la population à utiliser plus souvent les transports collectifs afin de laisser de côté les voitures. Pour ce faire, il veut entre autres augmenter la fréquence des autobus à l’intérieur de la ville et maintenir cette gratuité, en plus d’accroître le rythme des navettes en direction de Brossard, dès que le REM sera en fonction.

« On veut poser encore plus de gestes environnementaux pour faire diminuer l’empreinte carbone de Sainte-Julie », a soutenu Mario Lemay en ajoutant qu’il aura d’autres engagements à partager avec les citoyens.