La Ville de Sainte-Julie soulignera la Journée internationale des aînés le 1er octobre

La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens de 50 ans et plus à venir célébrer la Journée internationale des aînés lors du Salon Place aux aînés. Cet événement se déroulera le 1er octobre, de 13 h 30 à 15 h 30, à l’Église de Sainte-Julie située au 1686, rue Principale.



Cette 6e édition propose une formule revisitée afin de respecter les mesures sanitaires en place. Les traditionnels kiosques ont été remplacés par la prestation d’un violoniste ainsi qu’une conférence humoristique afin de faire passer un bel après-midi aux participants.



« En tant que Municipalité amie des aînés, la Ville de Sainte-Julie est heureuse d’offrir aux citoyens cette activité unique qui leur permettra de se rassembler et de célébrer tous ensemble la Journée internationale des aînés. Il est important que les aînés puissent s’épanouir et se réaliser pleinement dans leur milieu de vie », mentionne Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie.



Les citoyens désirant participer à l’activité doivent s’inscrire gratuitement au 450 922-7122 ou par Sport-Plus. Lors de cette activité, le passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité seront demandés. Le port du masque sera obligatoire.